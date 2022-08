Fotovoltaico nell’area del Nuovo centro oli, chiesta la pubblica utilità per gli espropri

Gela. La richiesta è finalizzata al riconoscimento della pubblica utilità, per l’urgenza dei lavori, così da procedere con gli espropri delle aree. Sono stati i responsabili di Eni New Energy ad avanzare istanza, per accelerare sulla realizzazione di un sistema per la produzione di energia da fotovoltaico, che è in progetto nell’area esterna del Nuovo centro oli di Enimed. Già un anno fa, la Regione, dopo le valutazioni della Commissione tecnica specialistica, escluse la valutazione di impatto ambientale per questo tipo di sistema. Lo scorso maggio, invece, sempre gli uffici palermitani hanno autorizzato l’incremento della capacità dell’impianto, passata da 4,89 Mw a 5,5 Mw. La richiesta per l’ottenimento della pubblica utilità è stata trasmessa agli enti preposti e anzitutto a Palazzo di Città.