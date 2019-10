“Frenata sugli assessori? Ora vertice di maggioranza”, Cascino: “Greco non si fa influenzare dai partiti”

“La nostra scelta è Giuseppe Licata, non è un mistero per nessuno – continua Cascino – non sarebbe affatto un assessore a tempo, dato che c’è un’intesa tra tutti i gruppi che lo stanno sostenendo. In giunta, non può essere rappresentato solo il gruppo del deputato Michele Mancuso. Nella lista “Azzurri per Gela”, c’erano diverse anime e tutte hanno contribuito a fare in modo che fosse il simbolo più votato nella maggioranza, secondo solo ad “Un’Altra Gela”. Allo stesso tempo, Cascino non pare in vena di polemiche. Sa che qualche parola in più, potrebbe far traballare un’impalcatura politica già messa seriamente alla prova. “Greco dà troppo peso politico ai partiti? Non mi pare – conclude – escludo che questa frenata possa essergli stata suggerita dai partiti o dal deputato regionale Michele Mancuso. Ha voluto prendersi del tempo, ma adesso è giusto che metta al corrente la maggioranza, spiegando in base a quali criteri voglia decidere”. Gli alleati non vogliono calcare la mano (almeno per ora), ma sarà difficile mantenere rapporti, in bilico su filo fin troppo sottile.