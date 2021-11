Friday for future al “Vittorini”, confronto tra politica, tecnici e studenti

Gela. Ieri mattina nell’aula magna del Liceo Scientifico gli studenti hanno dato vita ad un convegno sulle tematiche ambientali e sulla mobilità sostenibile. Tra i relatori il sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, il dirigente dell’Arpa Sicilia Giuseppe Cuffari, il presidente provinciale di Legambiente Ivo Cigna, il consulente ambientale Roberto Bevilacqua e il presidente della Fiab Simone Morgana, che da anni si batte affinchè si intervenga con concretezza sulla mobilità cittadina. Un Friday for future alternativo per gli studenti del Liceo Scientifico Elio Vittorini che, anziché scendere in piazza per protestare contro il cambiamento climatico così come sta avvenendo ormai in tutte le parti del mondo, hanno deciso con la collaborazione dell’istituto di organizzare un convegno sulla mobilità sostenibile. Un momento di confronto costruttivo importante sulle tematiche ambientali e sulle possibili soluzioni per un futuro che si fa sempre più prossimo ormai, come sottolinea la dirigente Angela Tuccio.