“Fuori dalla giunta? Non ne so nulla”, Caruso: “Continuo a lavorare come ho sempre fatto”

Gela. Ieri, come abbiamo riportato, il coordinatore cittadino di Azione, il consigliere comunale Luigi Di Dio, senza usare troppi tatticismi, ha fatto capire che il sì ad un nuovo progetto amministrativo con il sindaco Lucio Greco a guidarlo sarà eventualmente l’esito di una valutazione più approfondita. “Serve anzitutto un progetto politico che al momento non c’è”, ha detto. Di Dio, in aula, ad oggi, ha sempre rispettato il patto con il primo cittadino. Lo sviluppo verso le amministrative dovrà invece essere analizzato “in un tavolo politico” che non può essere la riunione che il sindaco ha avuto in presenza dei soli assessori e del presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito. Questa mattina, è circolato qualche malumore interno ai pro-Greco, generato proprio dalle dichiarazioni di Di Dio. Si è ipotizzata un’uscita dalla giunta del gruppo di Azione, pare suggerita da altri alleati dell’avvocato Greco. “Io non ne so nulla – dice l’assessore del gruppo di Calenda Francesca Caruso – è una voce che mi giunge nuova. Penso siano solo voci di palazzo”. La priorità attuale dell’assessorato allo sviluppo economico, condotto dall’esponente di Azione, rimane incentrata sui progetti di “Qualità abitare”, per circa trenta milioni di euro. Sul finire dello scorso anno, attraverso la struttura interna, sono stati appaltati tutti i lavori. Era essenziale per non perdere gli stanziamenti.