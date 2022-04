Furti in un centro per i tatuaggi, minore assolta: era accusata di aver rubato

Gela. Non sono emerse prove concrete dei furti che le venivano contestati dai pm della procura minorile di Caltanissetta. E’ stata assolta una giovane, minorenne all’epoca dei fatti. Era a processo a seguito della denuncia presentata dalla titolare di un’attività in città, avviata anche come centro per tatuaggi. La giovane era accusata di essersi appropriata di merce e oggettistica, durante il periodo di lavoro nel centro.