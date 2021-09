Furti seriali, giudizio immediato per un venticinquenne: almeno sette “colpi”

Gela. Per i pm della procura, è lui il responsabile di almeno sette furti, tutti messi a segno negli ultimi mesi, a danno di attività commerciali della città. Per il giovane Angelo Giacchi è stato disposto il giudizio immediato. Avrebbe preso di mira, attività di ristorazione ma anche altri esercizi commerciali, portando via denaro e merce. Proprio ad inizio luglio, fu bloccato da uno dei titolari di un’attività di ristorazione, in via Venezia.