Futuro Ghelas, per ora è stasi sul nuovo contratto: possibile interrogazione in consiglio

Gela. Il momento più difficile, dovuto a mancati pagamenti di Palazzo di Città, è superato. Le somme sbloccate negli scorsi mesi hanno permesso alla municipalizzata Ghelas multiservizi di proseguire la gestione ordinaria, garantendo gli stipendi ai dipendenti e tutte le coperture previdenziali. L’in house va avanti ma sempre in attesa che l’amministrazione comunale si pronunci sciogliendo il quesito del nuovo contratto. La crisi finanziaria del municipio non consente troppe mosse e a fine giugno scade l’ennesima proroga tecnica autorizzata per la multiservizi. L’amministratore Pietro Inferrera non ha mai nascosto che la priorità è proprio quella del nuovo contratto, che permetterebbe una programmazione a lungo termine. Per ora, il sindaco Lucio Greco e gli uffici finanziari dell’ente stanno concentrando gli sforzi nel tentativo di presentare il rendiconto 2021 e trasmettere i correttivi richiesti dalla Corte dei Conti. Il contratto della municipalizzata non è in cima all’elenco delle cose da fare, anche perché avere un quadro preciso del disavanzo dell’ente potrebbe consentire di individuare ciò che si potrà mettere in atto a stretto giro.