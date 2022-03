“Futuro lavoratori Ghelas a rischio”, sindacati: “Confermare servizi, pronti a blocco”

Gela. Troppe incertezze sul futuro più immediato della società in house Ghelas Multiservizi. La prossima settimana, scade la proroga tecnica disposta dall’amministrazione comunale sul finire dello scorso anno, quando venne ritirato il nuovo contratto, da sottoporre a revisione netta. I sindacati, con le sigle di Filcams-Cgil, Ugl-terziario e Uiltucs, sono pronti a dichiarare lo stato di agitazione, fino al “blocco di tutti i servizi” e ad “azioni eclatanti consentite dalla legge”. La mozione approvata lunedì sera dal consiglio comunale non ha migliorato le cose. I sindacati, attraverso i segretari Nuccio Corallo, Gianmatteo D’Arma e Michelangelo Mazzola, ritengono infatti che con l’esternalizzazione del verde pubblico, prevista nella mozione della commissione sviluppo economico approvata dall’aula, si arriverebbe ad un “ridimensionamento della società con serissimo rischio per il futuro occupazionale dei lavoratori”. I sindacati considerano grave il fatto che non ci siano ancora notizie ufficiali su ciò che si verificherà dopo il 31 marzo, quando appunto scade la proroga tecnica. “Da voci di corridoio giungerebbero notizie di ritardi da parte di alcuni dirigenti comunali sulla consegna delle schede dei servizi”, aggiungono. La soluzione che viene prospettata dalle sigle che rappresentano i lavoratori è una nuova proroga, di almeno tre mesi, che dia il tempo di definire un contratto che abbia durata biennale e che confermi tutti i servizi previsti per la municipalizzata, compreso quello del verde pubblico. In caso contrario, secondo i segretari, mancherebbe qualsiasi volontà di rilancio della multiservizi.