Gallinari non basta, Atlanta al tappeto contro Boston

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta esterna di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Gli Hawks si sono arresi per 107-98 sul parquet dei Boston Celtics, trascinati dai 33 punti di Tatum, top-scorer della serata; per i georgiani, 31 punti di Young, 25 di Bogdanovic e 12 di Danilo Gallinari: l’azzurro, impiegato per 36 minuti, mette in cascina anche 8 rimbalzi e un assist. Ennesimo ko per i Los Angeles Lakers, sconfitti a domicilio dai Dallas Mavericks per 109-104 nonostante i 26 punti di James, che si aggiudica il duello tra ‘bomber’ con Doncic, fermo a quota 25. Brooklyn Nets al tappeto in volata contro i Toronto Raptors, che si aggiudicano la sfida per 109-108 con 24 punti di Trent, il più prolifico dell’incontro. Altri risultati: Washington Wizards-Detroit Pistons 116-113; Houston Rockets-Los Angeles Clippes 100-113; Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 129-114.(ITALPRESS).