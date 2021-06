Gasdotto Gela-Malta, espropri e possibili compensazioni: vertice sul progetto

Ci sarebbe una volontà comune del sindaco Lucio Greco e del suo vice Terenziano Di Stefano. L’area individuata dovrà ospitare, in maniera permanente, il terminale di connessione e tre stazioni per le valvole di blocco del gasdotto. Quello che ricade sul territorio locale sarà il punto di connessione con la rete nazionale Snam. Il governo di Malta punta molto sul gasdotto, che assicurerà riserve energetiche, che l’isola dei Cavalieri non ha mai avuto. L’amministrazione comunale non vuol dare nulla per scontato e cercherà di avere riscontri pratici, per non mettere in difficoltà le casse dell’ente e anzi per sviluppare delle contropartite reali. Da qualche mese, è stato pubblicato l’elenco di tutte le aree che saranno sottoposte ad esproprio o che comunque rimarranno temporaneamente occupate. Al ministero sono in atto le verifiche sulla conformità urbanistica, che poi servirà all’approvazione del progetto.