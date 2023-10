Gasdotto Gela-Malta, “fermare progetto”: “Profitti a chi è accusato dell’omicidio Caruana Galizia”

Gela. Il progetto del gasdotto Gela-Delimara va fermato. Un appello in tal senso è stato lanciato dalla fondazione Daphne Caruana Galizia e dalla ong Friends of the earth. Si tratta di un consistente investimento pubblico maltese destinato a collegare la sponda dell’isola dei cavalieri con quella italiana, appunto attraverso il territorio locale. L’ammontare complessivo è di circa 400 milioni di euro. L’appello fa leva sui fatti che portarono all’assassinio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. “I principali investitori che alla fine ne trarranno beneficio saranno quelli coinvolti nel controverso progetto Electrogas, incluso l’ex direttore Yorgen Fenech, che è stato incriminato per l’assassinio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia. Corruzione, assassinio e distruzione ambientale sono parole chiave associate alla centrale elettrica Electrogas e al gasdotto Melita TransGas proposto dal governo maltese”, fanno sapere dalla fondazione e dalla ong. L’Unione Europea ha già indicato il progetto come di “interesse comune”. “Le clausole degli accordi con Electrogas sono destinate ad autorizzare un pagamento multimilionario alla società una volta che il gasdotto sarà completato e collegato alla centrale elettrica di Electrogas, premiando i proprietari effettivi finali. L’Unione Europea e Malta rischiano non solo di ricompensare il presunto assassino di Daphne Caruana Galizia ma anche il suo stesso omicidio”, si precisa nell’appello. L’iter dell’investimento per il gasdotto va avanti da diversi anni.