Gela. Dopo le segnalazioni di ieri, con diverse polpette avvelenate individuate in via Islanda e in via Manzoni, questa mattina è stato scoperto un gatto morto, nella stessa zona. Sul posto, sono arrivati gli agenti della municipale e sono stati allertati anche i poliziotti. I volontari Oipa si sono recati dove è stato ritrovato il gatto.