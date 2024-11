Gela a Marineo in cerca di punti preziosi per ridurre il gap con le prime

Vietato incappare in errori banali, come accaduto a Castelvetrano, con Nicoletti che lasciò i suoi in inferiorità numerica, e vietato sottovalutare la compagine avversaria, ma questo i ragazzi di mister Cacciola dovrebbero averlo capito dopo gli svarioni delle trasferte di questa stagione. Fondamentale trovare i tre punti per rimanere sulla scia delle prime della classe, che affronteranno Accademia Trapani e Parmonval e che, soprattutto, si sfideranno prossima settimana all’“Aloisio” di Misilmeri. Quella sarà l’occasione perfetta per i biancazzurri per assottigliare il margine e avvicinarsi alla vetta. Calcio d’inizio allo stadio comunale di Marineo alle ore 15.