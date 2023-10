Gela all’ultimo respiro, lotta e blocca la capolista Enna: al “Presti” è 1-1

Gela: Di Martino, Golisano (Caci), Tuvé, Martinez, Gambuzza, Alves (Trentacoste), Resouf (Amaya), Rechichi (Azzolina), Abate, Tomaino, Lo Giudice. A disposizione: Basso, Bellomo, Riggio, Di Bartolo, Grasso. Allenatore: Fausciana.

Enna: Di Carlo, Santonocito, Cannino, Rotella (Boscaglia), Zappala’, Tosto, Bassoli, Sessa, Cristiano (Arquin), Cocimano, Vitelli (De Souza). A disposizione: Vaccarino, Urso, Rallo, Santapaola, Mistretta, Amante. Allenatore: Utro.

La cronaca

3’ tiro al volo di Resouf dopo un rimpallo che va di poco a lato

9’ pennellata di punizione di Tomaino e stacco imperioso di Martinez che scheggia il palo

17’ Sessa ci prova dalla distanza ma incrocia troppo

30’ contropiede dell’Enna con Cocimano che non riesce a buttarla dentro davanti a Di Martino

47’ ultima azione del primo tempo, rimpallo su punizione e Martinez prende la traversa in rovesciata sfiorando nuovamente il gol.

La ripresa

11’ dopo un coast-to-coast di Rechichi, Lo Giudice serve Alves che pesca in area Abate che prova la rovesciata ma commette fallo sul difensore

13’ Resouf segna con un violentissimo tiro sul primo palo ma l’arbitro annulla per fuorigioco

23’ intervento clamoroso di Martinez che in scivolata interviene sul pallone un istante prima del tiro di Vitelli

33’ cross dalla fascia sinistra di Cocimano che pesca Arquin che di testa non riesce a centrare la porta

35’ gol dell’Enna. Carambola in area con Martinez che alza il pallone che entra poi in porta.

46’ 1-1 Gela. Lo Giudice, servito perfettamente da Azzolina, pareggia i conti con un destro al volo.

Reti: 35’ st aut. Martinez, 46’ st Lo Giudice

Note: Ammoniti Golisano, Alves, Sessa, Santonocito, Rechichi, Rotella