Gela-Butera, lavori non hanno risolto il problema: un tratto sta cedendo ancora

Ci sono semafori a regolare il transito ma la strada si dimostra poco sicura e le condizioni non sono in linea con quelle di una via di comunicazione fondamentale per evitare che Butera rimanga sostanzialmente isolata. “Il Libero Consorzio che ne ha la competenza forse dovrebbe essere un pò più stimolato. Perché il tassametro dell’affitto dei semafori corre, il tassametro del carburante sprecato in attesa davanti ai semafori corre ma chi non può correre sono gli utenti, specie in caso di emergenze sanitarie”, spiega Garufo.