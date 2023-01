Gela e Niscemi tra le quaranta città del programma “Pn metro plus”: fondi per oltre 300 milioni di euro

Gela. Sono in totale quaranta le città “medie del Sud” individuate dall’Agenzia per la coesione territoriale e che potranno accedere ai fondi del programma di finanziamento “Pn metro plus”. Tra queste, c’è Gela. Una comunicazione ufficiale è stata trasmessa dall’Autorità di gestione del programma nazionale metro Plus e città medie Sud 2021-2027. Sono due le “priorità” che possono dare accesso agli stanziamenti, attraverso progetti per “servizi di inclusione e innovazione sociale” e di “infrastrutture per l’inclusione sociale”. In totale, per le città ricomprese sono stanziati fondi per complessivi 326 milioni di euro. Il programma è imperniato su fondi strutturali Fesr e Fse+. Potrebbe essere una finestra importante per accedere a finanziamenti, in una fase tra le più delicate a Palazzo di Città. Il settore sviluppo economico del municipio, prima con l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano e ora con il neo assessore Francesca Caruso, ha dato priorità assoluta ai programmi di finanziamento, da “Agenda Urbana” e “Qualità dell’abitare” fino ad arrivare alla nuova programmazione regionale 2021-2027. Ora, l’ammissione alla linea “Pn metro plus”. Bisognerà chiaramente procedere prima possibile con la progettazione. Sarà direttamente l’Agenzia per la coesione territoriale a coordinare l’intero programma e a collaborare con i Comuni, per la “co-progettazione degli interventi”. Si avvierà anzitutto una prima fase di “confronto, accompagnamento e supporto”. Ci sarà una sorta di affiancamento, anche nella scelta di eventuali soggetti partner. Nella comunicazione si richiama il ruolo che avrà “l’Autorità di gestione”. Il primo tavolo è in programma a Roma, in febbraio. Saranno convocati i referenti di tutte le quaranta città del Sud. Tra queste, c’è anche Niscemi, che insieme a Gela è già parte integrante dell’Autorità urbana funzionale della nuova programmazione regionale.