Gela Fc cade ancora, secco 0-3 casalingo e passa Mazara davanti a Pensabene

Gela. Ancora una sconfitta per il Gela FC, battuto in casa 3-0 dal Mazara. In tribuna c’era Andrea Pensabene, probabile allenatore dei gialloneri da martedì. La partita era iniziata male con l’infortunio di Campanaro.

La cronaca

23’Pace irrompe in area avversaria e prova il destro ma viene respinto da un ottimo intervento di Di Martino

25’ fischiato un rigore per il Mazara: tocco di mano di Sanzo in area di rigore su un traversone

26’ 1-0 per il Mazara: Gomes su rigore spiazza Di Martino

33’ su cross da calcio di punizione di Priolo, Abate per poco non trova il pareggio di testa

35’ Rechichi respinge un tiro a botta sicura di Fernandes da posizione ravvicinata

36’ Bamba, servito da un filtrante di Piazza, scivola poco prima di tirare al limite dell’area

36’ su contropiede dopo l’errore di Bamba, per poco Gomes non trova il gol del 2-0 con un destro sul secondo palo che va largo

41’ raddoppio del Mazara: cavalcata di Fernandes che supera tutto il Gela in velocità e serve Gomes che a porta vuota non sbaglia

LA RIPRESA

2’ Iannizzotto, direttamente dalla fascia, ci prova col destro a giro ma prende l’esterno della rete

8’ Federico, servito da una sponda di testa di Gomes, tira alto sopra la traversa

11’ doppia prodezza di Di Martino che salva due tiri a botta sicura degli avversari

25’ Gancitano, appena entrato, scheggia la traversa su un traversone dalla fascia e sulla ribattuta Morasca prova il destro al volo ma viene respinto dal solito Di Martino

26’ Abate, servito da Iannizzotto, strozza troppo il sinistro che viene bloccato da Thomas

30’ cross in mezzo di Pardo svirgolato da Abate

48’ chiude i conti Toure: a tu per tu col portiere non sbaglia e segna il 3-0 per il Mazara