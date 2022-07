Gela FC ed SSD puntano sui giovani in vista della Promozione

Sia Gela FC che SSD Gela continuano a puntare sui giovani gelesi. Negli ultimi giorni infatti, l’SSD ha ufficializzato l’acquisto di Matteo Nicolosi, classe 2004 proveniente dalla Primavera del Catania, e Rocco Riggio, anche lui 2004 proveniente dal settore giovanile del Licata. Oggi è toccato invece a Marco Mazzoni, centrocampista classe 2002 acquistato dai gialloneri che vanta tante esperienze al di fuori della sua città, come Nissa, Troina, Sicula Leonzio e la nazionale Under 17 di Lega Pro.

Le due società mostrano così il loro grande interesse per i giovani, come dimostrano anche gli stage organizzati in vista della prossima stagione. Quello dell’SSD, per quanto riguarda gli juniores, ovvero i 2004 e 2005, si è svolto oggi pomeriggio. Quello degli allievi regionali, 2006 e 2007, sarà domani. Infine, quello dei giovanissimi regionali, 2008 e 2009, si svolgerà mercoledì alle 18. Tutti e tre gli stage dei biancazzurri saranno allo stadio “Vincenzo Presti”. Quello del Gela FC, sarà domani alle 17:30 al campo “Enrico Mattei”, e riguarderà i nati dal 2003 al 2005.