Il Gela FC ritrova tre titolari, tante assenze per la SSD Gela a Siracusa

Gela. Archiviata la sconfitta nel recupero di Barrafranca contro la vice capolista Enna, il Gela FC torna in campo domani allo stadio Presti. I gialloneri ospitano il Misilmeri, formazione accreditata per primeggiare nel girone A di Eccellenza. Buone notizie per il tecnico Pensabene, che recupera tre pedine importanti, il centrocampista D’Amico ed i difensori Giuffrida e Di Dio.

Momento delicato per la Ssd Gela, che ha dovuto incassare la prima sconfitta dopo due anni. Domani alle 17,30 allo stadio Nicola De Simone di Siracusa i biancazzurri giocheranno contro il Priolo. L’allenatore Fausciana non potrà disporre del portiere Pandolfo e di Riggio per infortunio e Tuvè squalificato.