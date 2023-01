Si rinforza la Melfa’s Basket: ufficiali le guardie Lisica e Incremona

Gela. Novità in casa Melfa’s Basket con un doppio colpo in entrata. Arrivano alla corte di coach Bernardo le guardie Tonci Lisica e Tommaso Incremona. Il primo, di origine croata, viene dal Colleferro, dove ha tenuto una media di 20 punti a partita. Anche l’anno scorso, con l’Orlandina Lab, è riuscito a tenere per tutta la stagione una media di 19 punti per match.

Il secondo invece, classe 2004, vanta due importanti esperienze: le giovanili della Pallacanestro Varese e un’annata in C Silver con il Basket Club Ragusa. Ha iniziato la stagione corrente in un importante college statunitense. La squadra potrà contare sui due nuovi innesti in vista della gara di domani contro la Dierre Reggio Calabria che si giocherà alle 18 al Palalivatino.