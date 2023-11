Gela Futsal perde in casa, i ragazzi di Fecondo battuti di misura da Barcellona

Gela. Il Gela Futsal perde nella seconda gara casalinga contro il Barcellona Futsal. Il risultato finale è di 2-1. Mister Fecondo schiera dall’inizio Biasco, Cinici, Brasile, Caglià e Da Sousa. Nel primo tempo tante nitide occasioni da rete per i biancazzurri, non bravi a concretizzarle. Anche qualche conclusione degli ospiti poi neutralizzate da un sontuoso Santo Biasco, aiutato da due super prestazioni di Azzolina e Cinici. Secondo tempo un po’ più equilibrato, con entrambe le squadre che creano tante palle gol senza però arrivare mai alla rete, fino al minuto 8 con il gol di La Torre in favore degli ospiti. Gelesi anche sfortunati, con Jony Da Sousa che col sinistro scheggia il palo. A due dalla fine, l’arbitro decide di espellere il tecnico Enzo Fecondo per proteste in seguito ad un presunto sesto fallo avversario non fischiato in favore dei biancazzurri.