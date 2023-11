“Avremmo preferito confronto con tutto il centrodestra”, Trainito: “Su dissesto decideremo in aula”

Gela. Se i consiglieri di Fratelli d’Italia si sono già portati avanti, spiegando che non parteciperanno alla seduta d’aula per la dichiarazione di dissesto salvo dimissioni del sindaco, nel centrodestra non pare esserci una linea univoca. In queste ore, ci sono stati contatti e incontri informali. “Come Forza Italia – dice il capogruppo Rosario Trainito – posso dire che non siamo per il no a prescindere. Stiamo valutando il da farsi, insieme al collega Carlo Romano. In aula, decideremo”. Trainito, proprio in giornata, ha avuto un confronto con altri consiglieri di centrodestra.