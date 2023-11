Centro olio “Perla” e “Prezioso”, ok Libero Consorzio all’autorizzazione unica ambientale

Gela. Il procedimento si è protratto per diversi anni, con la valutazione dei vari enti competenti al rilascio dei pareri. Gli uffici del Libero Consorzio di Caltanissetta, negli scorsi giorni, hanno adottato l’autorizzazione unica ambientale per il sito del centro di raccolta olio “Perla e Prezioso” di Enimed. Si tratta dell’area di contrada Catarossone dove vengono raccolti e trattati gli idrocarburi dei pozzi omonimi, appunto “Perla” e “Prezioso”. Per i funzionari dell’ex Provincia, ci sono tutte le condizioni per adottare l’autorizzazione, sulla base inoltre di quanto già accertato dagli altri enti, compreso il Comune di Gela. Gli stessi atti saranno nuovamente trasmessi all’ufficio Suap di Palazzo di Città, per le relative determinazioni. L’autorizzazione unica ambientale ha durata su un arco di tempo di quindici anni. Dovranno essere rispettate, in ogni caso, “tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali” riportate negli atti emessi dal Libero Consorzio.