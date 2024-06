Gela, si raffredda la pista che porta alla serie D

Mancano, tra l’altro, appena nove giorni alla deadline per cambiare la denominazione della società che si iscriverà al prossimo campionato di Serie D. Se il titolo dovesse essere acquisito dalla società biancazzurra oltre il 15 giugno, il club si iscriverebbe alla competizione come Canicattì e non come Gela Calcio. In ogni caso, ad oggi risulta improbabile che il titolo venga rilevato dalla società biancazzurra, eventualmente pronta a disputare il campionato di Eccellenza e a lottare imprescindibilmente per il vertice. Non è ammessa un’altra annata di transizione e la società lo sa bene, visti i malumori nati nella passata stagione all’interno della tifoseria biancazzurra a causa degli scarsi risultati, che hanno visto poi il Gela chiudere il campionato fuori dalla zona playoff.