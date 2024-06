Gela, lavoro sottotraccia per il diesse Bonaffini. Scerra: “Lotteremo per il salto di categoria”

Gela. A meno di 48 ore dall’inizio del calciomercato, il Gela Calcio pare aver ufficialmente iniziato a programmare la prossima stagione agonistica. Come affermato dal presidente Marco Scerra ai nostri microfoni, il direttore sportivo Alessandro Bonaffini ha già iniziato a muoversi in vista del prossimo campionato già da qualche settimana, con l’obiettivo di costruire una squadra di esperienza che possa essere protagonista nel proprio girone di Eccellenza.

“Punteremo a fare un campionato da protagonisti, non si parlerà di campionato di transizione come nella scorsa stagione – dichiara il presidente Marco Scerra – lotteremo per il salto di categoria”.

Pare infatti che siano già stati bloccati cinque giocatori e che verranno annunciati dalla società solo la prossima settimana, quando il calciomercato avrà ufficialmente avuto inizio e i contratti saranno scaduti.

“Il direttore ha già impostato un suo programma con dei giocatori d’esperienza – continua il patron biancazzurro – aspettiamo il 30 giugno per le scadenze di contratto per poter ufficializzare qualche colpo la prossima settimana”.