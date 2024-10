Gela ospite del San Giorgio Piana con un negativo trend da invertire

Gela. Infrangere il tabù delle trasferte: questo l’obiettivo principale del Gela, in cerca del primo successo stagionale sul campo lontano dalle mura amiche. Quella di domani a Piana degli Albanesi è la quarta gara fuori dal “Vincenzo Presti” per i biancazzurri, finora mai trionfanti e soprattutto mai in gol nelle gare fuori casa. Contro l’Unitas Sciacca, nella sfida di ritorno del primo turno di Coppa, la sfortuna fermò i gelesi che, nonostante tante nitide palle gol e qualche legno colpito, non sono riusciti ad insaccare la palla in porta. Contro il Casteldaccia la vittoria è arrivata d’ufficio, grazie ad un giocatore squalificato tra le fila della squadra palermitana presente in distinta. Sul campo uno scialbo 0-0 su un terreno in condizioni precarie che ha visto i padroni di casa a più riprese vicini, addirittura, al vantaggio. A Misilmeri gol subito al 1’ minuto e gara mai più ripresa dagli atleti guidati da mister Gaspare Cacciola che, ancora una volta, non sono riusciti a superare la difesa avversaria.