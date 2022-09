“Gela piazza importante, lista forte”, Cuffaro: “Federico è sempre stato un democristiano”

Gela. Crede al seggio l’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, che come un anno fa, quando presentò in città la Nuova Dc, è ritornato per sostenere Pino Federico, Gero Valenza e Angela Cocita, i tre candidati nella lista ispirata da lui stesso e dal gruppo dirigente locale. “Abbiamo candidati forti e una lista forte – ha spiegato – avremo il seggio e una nostra rappresentanza all’Ars”. Sicuramente, la sorpresa che ha sparigliato i giochi è l’ex deputato Ars Pino Federico, che sembrava certo della candidatura con Fratelli d’Italia, ma che invece è in campo con i cuffariani. “Federico è storicamente un democristiano – ha spiegato Cuffaro – è stato presidente della Provincia con i voti di noi democristiani. E’ un ritorno nelle sue scelte valoriali. E’ un candidato credibile come Valenza e Cocita. Sono candidati che ci permetteranno di prendere il seggio e di rappresentare questo territorio”. Per Cuffaro, “Gela è una piazza importante”. Alla presentazione dei candidati non sono mancati i dirigenti della prima ora, il coordinatore Natino Giannone, l’assessore Giuseppe Licata e il consigliere comunale Vincenzo Cascino, oltre a chi sta sostenendo il progetto cuffariano, che è nella giunta del sindaco Lucio Greco. Nelle prime file, l’altro consigliere comunale Gabriele Pellegrino, molto vicino a Federico.