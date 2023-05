“Gela prima di tutto” sostiene gli eventi per lo sbarco: “Sì all’uso delle compensazioni Eni”

C’è piena sintonia anche sull’uso del capitolo delle compensazioni Eni rivolto al rilancio turistico e culturale. “Siamo convinti della necessità che la crescita e lo sviluppo della nostra città debbano far leva sulla sua storia e sugli eventi che l’hanno resa tra le più importanti della Sicilia, in quanto luogo di importanti fatti storici legati al progresso della nazione, alla cultura nazionale e custode di importanti reperti archeologici a testimonianza dell’alto valore storico-culturale del suo glorioso passato. Riteniamo per questo che la celebrazione dell’ottantesimo anniversario possa davvero essere un’occasione unica per l’intera comunità cittadina che proprio in quella serie di eventi commemorativi da svolgersi sul litorale gelese ha possibilità di trarne tutti i giusti vantaggi, a sostegno delle sue stesse realtà economiche ancora in grave sofferenza e quale strumento di promozione turistica del suo territorio. Non condividiamo – aggiungono – nessuna delle critiche mosse sull’uso di una parte delle compensazioni Eni per il finanziamento dell’intero programma degli eventi, convinti che si tratti di un uso possibile di una limitata quota di risorse pubbliche assicurate dalle attività minerarie di estrazione di idrocarburi e coltivazione dei relativi giacimenti dislocati in città e aventi una loro già specifica destinazione anche per finalità di riqualificazione e sviluppo, in chiave culturale e turistica, della città di Gela e per il progresso dell’intero suo tessuto economico e sociale. Di fronte a tali iniziative non possiamo restare sordi al pressante appello rivolto da una intera comunità a mettere in campo tutte le migliori sinergie possibili in grado di assicurare nuovi orizzonti di crescita e di sviluppo alternativi a quello sino a poco tempo fa garantito dalla presenza dell’industria petrolchimica, sia pure a prezzo degli alti livelli di inquinamento ambientale che abbiamo sin qui dovuto subire”. Il gruppo si dice pronto a sostenere l’intera iniziativa ma anche a vigilare per impedire “un uso distorto delle risorse”.