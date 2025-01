Gela, Luca Savasta si racconta ripercorrendo i primi difficili mesi in biancazzurro

IL PERIODO POCO FELICE NEI PRIMI MESI IN BIANCAZZURRO

“Non sono uno che cerca alibi, anzi a volte pretendo troppo da me stesso. La preparazione non mi ha aiutato, ma questo non c’entra nulla con Pensabene, ci tengo a specificarlo. Sono come entrato in un vortice, ho pensato di non essere all’altezza di questa squadra, di non poter dare ciò che vorrei per mancanza mia o perché non riesco ad integrarmi bene in questo modo di giocare. Non vi nascondo che ho pensato di andare via per questo motivo. È stato il mio orgoglio, però, a fermarmi. Ho parlato con la società e con il mister e da parte loro ho percepito tanta fiducia e voglia di continuare insieme. Da lì è cambiato tutto”.

CAMBIO DI ROTTA

“È come se il mio campionato fosse cominciato a Sciacca. Lì mi sono piaciuto e ho deciso di azzerare tutto e ripartire da quella bella prestazione mia e della squadra”.

FIDUCIA DA PARTE DELLA SOCIETÀ

“Quei tre mesi mi sono serviti per crescere ulteriormente. La fiducia da parte della società, degli ultras, della piazza e anche alcune critiche costruttive mi hanno aiutato. Quel faccia a faccia con la società è stato fondamentale per ripartire e fare meglio di prima”.