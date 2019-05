Gelapulita, iniziativa della Consulta per dare decoro al lungomare

Gela. Giovani, istituzioni, cittadini, volontari in azione per rendere pulita spiaggia e lungomare. E’ in programma domani alle 15 l’iniziativa ideata dalla Consulta Giovanile denominata #GelaPulita che si svolgerà lungo il tratto di spiaggia compreso tra l’ex lido la Conchiglia e il Porto Rifugio, in vista dell’imminente inizio della stagione balneare.

“Vogliamo che la nostra città inizi ad essere vista con occhi diversi – dicono i componenti – chi ha cura degli ambienti in cui vive può contribuire a renderla migliore. Insieme a tante altre realtà giovanili, sociali, culturali, del volontariato del nostro territorio e con i liberi cittadini, ci daremo appuntamento davanti la Capitaneria di Porto e dividendoci in gruppi puliremo un tratto di spiaggia del nostro meraviglioso lungomare.