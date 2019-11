“Gelo” Sammito-Greco, presidente contro sfuriata sindaco: “Tutti in aula sono ospiti ci vuole rispetto”

Gela. La sfuriata politica del sindaco Lucio Greco, che giovedì sera in consiglio comunale sul caso Ghelas ha attaccato sia l’opposizione e soprattutto la sua stessa maggioranza, ha generato effetti collaterali che adesso l’avvocato dovrà tentare di recuperare. Le sue parole non sono piaciute neanche ad un fedelissimo come il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. “Premesso che la proposta è arrivata presso gli uffici della presidenza nel tardo pomeriggio di mercoledì e solo la presenza al lavoro di un dipendente dell’ufficio, che ringrazio personalmente, ha permesso di effettuare la convocazione del consiglio comunale, con così poco preavviso, fatto che mi auguro non si ripeta – dice – durante i lavori in aula sono state espresse legittime perplessità tanto dall’opposizione quanto dalla maggioranza sulla legittimità dell’atto e della competenza o meno del consiglio. L’amministrazione, per tutta risposta, e in primis il sindaco, ha esternato disappunto riguardo alle domande poste dai consiglieri specie da quelli di maggioranza. Voglio ricordare sopratutto a me stesso che il civico consesso è il luogo dove i consiglieri comunali possono e devono disquisire su qualunque atto venga portato in aula e che, ad eccezione degli stessi, tutti sono ospiti e di conseguenza devono avere un atteggiamento, un linguaggio e un comportamento rispettoso del ruolo che gli stessi ricoprono”. Insomma, il sindaco e i suoi assessori sono avvisati, niente più “sceneggiate” politiche in consiglio, soprattutto quando in ballo ci sono i rapporti con la maggioranza.