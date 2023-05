Generazione Gela, “tanti bandi disponibili per progetti in città ma bisogna fare in fretta”

Gela. Ripartire dalla progettazione e dai fondi che sono garantiti sia a livello nazionale che sul fronte europeo. Su questo versante insistono i giovani di “Generazione Gela”. “In questo clima di incertezza e sfiducia generale che prevale in città, Generazione Gela ha avviato negli ultimi mesi un’intensa attività di ricerca sui tanti bandi pubblici con l’obiettivo di utilizzare le risorse stanziate con i fondi Pnrr per lo sviluppo del nostro territorio. La community del Comitato è formata infatti da tanti giovani professionisti e studenti universitari, residenti a in città e fuori sede, che hanno messo a disposizione le loro competenze per intercettare questi bandi e ha comunicato all’amministrazione comunale i diversi finanziamenti dei quali la città potrebbe beneficiare. Tra le numerose opportunità che sono state proposte e comunicate a mezzo pec, meritano di essere menzionati, il bando regionale per la realizzazione di aree verdi urbane che mette a disposizione 46 milioni l’anno dal 2023 al 2026, il contributo alle biblioteche pubbliche per l’acquisto di libri, il bando per l’istallazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, il progetto Wi-Fi Italia per l’installazione di una o più reti Wi-Fi pubbliche e gratuite in aree aperte o nei luoghi della pubblica amministrazione (ospedali, scuole, ecc.), nonché numerose idee di rilancio della vivibilità in città. Molti di questi bandi hanno scadenze relativamente brevi o rimangono disponibili fino a esaurimento dei suddetti fondi per cui sarebbe auspicale un intervento immediato. Ci auguriamo, dopo le numerose comunicazioni, che l’amministrazione comunale si attivi in modo da non disperdere le numerose opportunità di rilancio socio-culturale ed economico”, si legge in una nota.