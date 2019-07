Ghelas-Comune ancora nessuna intesa, distanza enorme sul credito: Ugl, “ora incontro con giunta”

Gela. Per ora, lo sciopero rimane congelato. I sindacati attendono di incontrare l’amministrazione comunale, con una riunione già fissata per la prossima settimana. Questa mattina, in prefettura a Caltanissetta, non si è trovata alcuna intesa nella vicenda dei lavoratori della Ghelas Multiservizi, la società controllata per intero da Palazzo di Città. Le organizzazioni sindacali del settore di Ugl e Cisl hanno già proclamato lo stato di agitazione. Chiedono certezze sul riconoscimento di una serie di indennità contrattuali, ma soprattutto sulla copertura del fondo tfr. I manager Ghelas, però, non possono, in questa fase, dare garanzie. Per l’amministratore delegato Gianfranco Fidone, tutto passa dal credito che l’azienda vanta nei confronti dell’ente. In base ai dati a disposizione del manager e dell’avvocato Salvatore Brighina, consulente della municipalizzata, in cassa l’azienda dovrebbe ancora ricevere quasi tre milioni di euro. Numeri che il Comune ritiene siano notevolmente minori, circa duecentomila euro. Alla riunione in prefettura, c’era l’assessore Grazia Robilatte, che ha competenze anche in materia di bilancio. Negli ultimi mesi, sono state autorizzate azioni giudiziarie contro il Comune, visto che i manager Ghelas vogliono coprire il credito calcolato. Le cifre non quadrano, almeno nel raffronto tra i numeri dell’azienda e quelli forniti dall’amministrazione comunale.