Ghelas, nominato il nuovo collegio sindacale: Vindigni consulente della società in house

Gli incarichi ufficializzati, chiaramente, hanno il pieno avallo del sindaco Lucio Greco, che ha affidato Ghelas ad Inferrera, anche per il rapporto di fiducia che si è strutturato in questi tre anni (collaborazione iniziata con la nomina ad esperto attribuita proprio all’attuale guida della società in house). L’altra casella nel sistema degli organi tecnici di Ghelas è già occupata dal commercialista Giacomo Gulizzi, che è revisore legale (incarico che non è ancora in scadenza). Le nomine sono state definite in una fase molto delicata per il sindaco e per la sua maggioranza, ancora in bilico nel capitolo del bilancio di previsione. Sicuramente, tanti alleati guarderanno con interesse alla “scacchiera” delle scelte nell’organismo tecnico di Ghelas.