Ghelas, parte l’iter per il nuovo revisore legale: deciderà assemblea dell’in house

Gela. E’ tempo di nomine a Palazzo di Città, in una delle fasi più difficili degli ultimi decenni per via della crisi finanziaria che si è abbattuta sull’ente. L’avvocato Lucio Greco ha formalizzato, in queste ore, l’incarico del nuovo presidente dell’Organismo indipendente di valutazione, scelta ricaduta sul dottor Nunzio Brentino. Domani sarà presentato il nuovo assessore, dovrebbe essere l’avvocato Antonio Pizzardi. A breve, un’ulteriore scelta dovrà essere concretizzata per il posto di revisore legale della municipalizzata Ghelas multiservizi. Il mandato del commercialista Giacomo Gulizzi è scaduto con l’approvazione del bilancio dell’in house. Adesso, è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande. Spetterà all’assemblea della multiservizi individuare il profilo migliore su proposta del collegio sindacale. Anche in questo caso si tratterà di un passaggio che potrebbe rafforzare la strategia interna del primo cittadino, intenzionato ad avere il pieno appoggio dei suoi alleati, almeno fino alla conclusione della sindacatura per poi valutare se il progetto potrà proseguire per le amministrative 2024.