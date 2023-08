La Fisdir convoca il gelese Mario Pizzardi per gli europei di calcio

Gela. Traguardo importante per l’atleta gelese Mario Pizzardi, convocato dalla Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) per partecipare agli Europei di calcio in programma dal 3 al 10 settembre a Padova. Pizzardi, atleta tesserato per l’associazione Orizzonte, giocherà in porta per la nazionale italiana.