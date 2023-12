Ghelas, proposta contratto pronta per essere trasmessa: Inferrera, “sappiamo che tempi sono stretti”

Gela. Non sarà semplice, per via di tempi assolutamente stretti. Il management di Ghelas, al pari dell’amministrazione comunale, cercherà però di far pervenire la proposta di contratto, entro fine anno, in consiglio comunale. La prossima settimana, alla conferenza di servizi, verrà trasmessa la documentazione con allegata, appunto, la proposta del nuovo contratto. Il manager Pietro Inferrera, in questa fase affiancato da un esperto appositamente selezionato, ha condotto una disamina che ha permesso di effettuare le verifiche richieste, anche da Palazzo di Città, oltre a prevedere una tendenziale razionalizzazione dei servizi e la riduzione dell’importo complessivo, fino al venti per cento. “Abbiamo provveduto agli ultimi accertamenti – spiega Inferrera – e la prossima settimana la documentazione, con allegata la proposta di contratto, sarà trasmessa”. Prima della prova del consiglio comunale, in una fase resa ancora più complessa dalla dichiarazione di dissesto, bisognerà passare appunto dal confronto con i dirigenti e dal monitoraggio degli organi di controllo del municipio. “Vorrei evitare una nuova proroga – aggiunge Inferrera – spero che si possa arrivare in aula consiliare entro fine mese. So che sarà difficile ma vogliamo provarci”. Inferrera continua a mantenere la linea attiva con gli uffici comunali e con il sindaco Lucio Greco, a sua volta intenzionato ad accelerare. Da Ghelas, intanto, fanno sapere che ci sono tutte le somme necessarie per coprire gli stipendi e la tredicesima mensilità. Da settimane, la municipalizzata è tornata sotto i riflettori del dibattito in municipio, anche attraverso un’interrogazione presentata dalla commissione consiliare sviluppo economico, che segue l’intero dossier.