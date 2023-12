“Sono estraneo all’omicidio Failla”, ancora dichiarazioni Terminio: a gennaio conclusioni pg

Gela. Dopo quanto esposto nel corso dell’udienza di fine novembre, Cataldo Terminio, in primo grado condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giuseppe Failla, ha continuato anche in settimana. Attraverso dichiarazioni spontanee, davanti ai giudici della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, ha ribadito di non aver mai ordinato l’omicidio né di aver avuto ragioni di astio verso Failla, ucciso trentacinque anni fa all’interno del suo bar, in centro storico. L’imputato ha confermato che il suo coinvolgimento sarebbe dovuto solo alle indicazioni fornite da collaboratori di giustizia come Ciro Vara e Leonardo Messina, che lo avrebbero tirato in ballo per ragioni personali. In primo grado, l’ergastolo è stato deciso dalla Corte d’assise anche per le posizioni del boss Giuseppe Madonia e di Angelo Palermo. Trent’anni di detenzione, infine, per Angelo Bruno Greco.