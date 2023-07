Arriva Martina Castrogiovanni alla corte di coach Callea

Gela. Altro colpo per la Nuova Città di Gela in vista della prossima stagione di Serie D di pallavolo femminile. Alla corte di coach Callea arriva Martina Castrogiovanni, classe 1993. Nel suo curriculum due stagioni a Canicattì in Serie C. Ultima stagione a Licata in Serie D con l’ASD Volley, guidata dal neo coach giallonero Gaetano Callea.

“La squadra è quasi al completo – afferma il direttore generale Fortunato La Rosa – probabilmente interveremmo sul mercato qualora dovesse presentarsi un occasione a cui non si può dire no, ma riteniamo che il valore della rosa sia già abbastanza alto”.