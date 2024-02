Gianfranco Jannuzzo porta in scena “Recital” al teatro Antidoto

Gela. L’attore teatrale e commediografo italiano, attivo anche in cinema e televisione, Gianfranco Jannuzzo, il 6 febbraio alle 21 farà tappa al teatro Antidoto, via Pandino, a Macchitella. Porterà in scena “Recital”, “uno spettacolo nel quale accanto a quelli che considero i miei ‘cavalli di battaglia’- spiega l’attore Gianfranco Jannuzzo – presento alcuni brani inediti. Racconto la mia Sicilia, così come l’ho vissuta e conosciuta: amara, spensierata e triste, meravigliosa e spietata, solare e introversa, indolente e attiva. Isola, forse, ma sicuramente ponte per mille culture. Ne racconto le contraddizioni – aggiunge – la Sicilia ricca, fertile e ubertosa di Federico II Stupor Mundi e la Sicilia umiliata, ferita e vilipesa delle stragi e dei caduti Orror Mundi”.