Gallinari torna protagonista ma Detroit perde a Cleveland

ROMA (ITALPRESS) – Danilo Gallinari protagonista nella notte italiana della regular-season dell’Nba. L’ala grande di Sant’Angelo Lodigiano, classe 1988, prende per mano Detroit, che ‘rischià il colpaccio di fronte agli oltre 19mila spettatori del Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland. Alla fine, a spuntarla, sono i Cavaliers padroni di casa, che si aggiudicano per 128-121 il duello con i Pistons grazie, innanzitutto, ai 40 punti siglati da Mitchell, top-scorer della serata; Gallinari però, che torna finalmente nelle rotazioni, è il più prolifico dei suoi con 20 punti, 3 rimbalzi e 2 assist maturati in 23 minuti complessivi di impiego. Senza una pedina fondamentale come Jovic, Denver non riesce ad arginare la forza propulsiva di Oklahoma City Thunder, che piega la resistenza dei Nuggets per 105-100 con un ‘grimaldellò come Gilgeous-Alexander, capace di contribuire alla causa con 34 punti. Si ferma a sette sconfitte consecutive la striscia negativa di Miami Heat, che ritrova la retta via superando Sacramento Kings per 115-106 nonostante i 33 punti collezionati tra gli ospiti da Murray (31 di Butler per la franchigia della Florida). Il ritorno di Lillard a Portland non è dei più felici perchè i ‘suoì Milwaukee Bucks cedono ai Blazers per 119-116 sebbene Antetokounmpo esca dal campo con un bottino personale di 27 punti. Vittoria esterna dei Phoenix Suns, che espugnano il parquet dei Brooklyn Nets per 136-120 con 61 punti totali della coppia formata da Durant e Nurkic. Pesante ko in trasferta per i Dallas Mavericks, che subiscono per 121-87 la bella serata dei Minnesota Timberwolves, trascinati dai 29 punti di Towns. Altri risultati: Charlotte Hornets-Chicago Bulls 110-117; Washington Wizards-Los Angeles Clippers 109-125; Houston Rockets-New Orleans Pelicans 99-110; San Antonio Spurs-Orlando Magic 98-108.- Foto Image -(ITALPRESS).