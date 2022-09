Giordano lascia la giunta, l’assessore ha presentato le proprie dimissioni

Gela. Era ormai solo questione di tempo, soprattutto dopo che l’Udc in città ha praticamente perso ogni riferimento. L’assessore centrista Danilo Giordano ha rassegnato le proprie dimissioni. L’ha fatto ufficialmente, anche con una pec inviata al segretario generale del Comune. Giordano, che era stato indicato dall’Udc, ha avuto modo di parlare con il sindaco Lucio Greco, comunicandogli le ragioni della decisione. Dall’Udc sono usciti sia il consigliere Salvatore Incardona, che ha sostenuto l’azione in giunta di Giordano, sia il coordinatore provinciale Silvio Scichilone. Di fatto, il partito in città non esiste più e l’assessore, valutando con attenzione, ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni politiche per andare avanti.