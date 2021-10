Giudice contro Candiani, “mi ha diffamato”: per Senato c’è immunità, sollevato conflitto

Nel periodo delle amministrative di due anni fa, Candiani, scelto per portare avanti il partito in Sicilia, rilasciò un comunicato stampa, facendo espressamente riferimento ad un esclusivo interesse di Giudice per le “poltrone”, definendolo “millantatore”. La difesa del senatore ha sollevato l’immunità parlamentare. Il giudice Flavia Strazzanti, lo scorso anno, escluse però che ce ne fossero i presupposti. Quanto riportato nel comunicato, per il giudice, non è riferibile all’attività parlamentare. Il Senato, con una deliberazione, ha stabilito che le dichiarazioni del leghista sono coperte da immunità parlamentare. Il legale di Giudice, davanti a due pronunce del tutto opposte, quella del magistrato e il deliberato del Senato, ha sollevato il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sostanzialmente chiedendo che sia la Corte Costituzionale a pronunciarsi. Sarà il giudice a valutare se la questione vada trasmessa.