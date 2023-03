Giudice nuovo segretario di “Una Buona Idea”, Licata presidente: “Linea civica non cambia”

Gela. I civici di “Una Buona Idea”, in queste settimane già al lavoro per sondare i prossimi sviluppi con scadenza amministrative 2024, non cambiano l’impronta iniziale e danno fiducia non solo alla linea fuori dai partiti ma anche a chi ha contribuito a fondare quest’esperienza, che alle amministrative di quattro anni fa è stata la sorpresa nel parco elettorale locale. Rino Licata, segretario della prima ora, è stato scelto come presidente. Alla segreteria del movimento invece va l’avvocato Giovanni Giudice, altro sostenitore del progetto civico che ha sempre supportato l’iniziativa, sfociata nella presenza all’assise civica di due consiglieri comunali, Davide Sincero e Rosario Faraci, e di un rappresentante in giunta, prima di decidere l’addio, l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano. La linea pulsante del movimento non cambia e anzi si consolida con nuovi ingressi. “Nel 2018, il movimento civico Una Buona Idea faceva ufficialmente il proprio ingresso nel panorama politico locale. La sfida, allora, era tracciare una direzione precisa e perseguirla rimanendo fedeli sempre alla nostra natura. Quella natura civica, non solo non è mai stata sconfessata o tradita ma oggi si è fatta identità di un gruppo politico che è in crescita – fanno sapere – che conta al suo interno nuovi ingressi e che ancora una volta tenendo fede alla propria natura, guarda alle prossime scadenze elettorali. Il tempo o le diverse vicissitudini politiche avrebbero ben potuto creare frizioni all’interno del gruppo o farci perdere pezzi lungo il percorso ed invece lo spirito di unità ha sempre mantenuto solide basi che oggi si confermano radici solidissime del progetto civico. Radici profondissime, quindi, accompagnate da profondissimi valori”.