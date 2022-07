Giunta, che fare? Greco: “Linea non cambia, Giordano? E’ l’assessore e lavoriamo insieme”

Gela. Le strategie politiche, almeno per ora, sembrano passare in secondo piano. In serata, il sindaco Lucio Greco capirà se la sua maggioranza, in prima convocazione, riuscirà a varare il piano economico finanziario sui rifiuti e il provvedimento per le tariffe Tari. Sono stati giorni con diversi segnali da registrare, primo fra tutti quello mandato dai civici di “Una Buona idea”, che all’avvocato hanno chiesto “equilibrio” nelle eventuali scelte di giunta, senza rafforzare chi è già rappresentato, in primis forzisti ed esponenti della sua stessa lista. L’avvocato, spesso accostato a Forza Italia almeno rispetto ad alcune scelte strategiche, non aggiunge altro rispetto a quello che ha già detto in risposta al segretario di “Una Buona idea” Rino Licata. “Non voglio aggiungere altro rispetto a quello che ho già detto, anche con il comunicato – spiega – la mia posizione e la mia linea sono state esplicitate in quel comunicato. Non credo di dover aggiungere altro. Sono stato alquanto chiaro con tutti”. Al momento, il primo cittadino non pare intenzionato ad intervenire in equilibri di giunta, rivisti dalll’abbandono dei renziani di Italia Viva, con l’assessorato all’ambiente, tra i più delicati, che proprio Greco ha deciso di mantenere ad interim. Non dovrebbero esserci, allo stato, particolari variazioni e questo vale anzitutto in un altro settore strategico, quello del bilancio. L’assessore Danilo Giordano ha la fiducia del sindaco, anche se il divorzio tra i centristi dell’Udc e il consigliere comunale Salvatore Incardona di fatto fa venire meno la copertura politica all’assise civica. Giordano, al momento, è un assessore senza un consigliere, ricalcando quello che già era accaduto con l’ex assessore Cristian Malluzzo. Greco, però, è piuttosto chiaro sul punto. “Non voglio sottovalutare la politica ma la mia priorità è l’amministrazione della città – precisa il sindaco – siamo alle prese con il bilancio e l’assessore al ramo è Giordano, un tecnico indicato dall’Udc, al momento non credo che mi debba porre problemi di ragioni politiche. La priorità della priorità rimane l’amministrazione della città”.