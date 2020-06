Giunta Greco si rifà l’immagine, affidamento a società “Rete Chiara” per comunicazione

Gela. In un periodo di ristrettezze economiche e forte crisi, con tante aziende locali che hanno chiesto interventi di sostegno da parte dell’amministrazione comunale, arriva invece un affidamento diretto (non è il primo dato che il sistema è molto diffuso anche in altri settori del municipio) alla società editrice dell’emittente locale “Rete Chiara”. Il dirigente del settore affari generali del municipio Mario Picone ha messo la firma sull’affidamento diretto alla Media Master Press srl. La giunta del sindaco Lucio Greco ha scelto di dare carta bianca alla società per spot istituzionali, sedute di consiglio comunale, interviste e servizi pianificati sull’attività dell’amministrazione. Tutto in rotazione costante e trasmesso su “Rete Chiara”. Il progetto complessivo prevede un costo di 25 mila euro. Con la delibera firmata dal dirigente Picone, su richiesta del sindaco e della sua amministrazione, si stanzia una prima tranche, fino al 31 dicembre prossimo, di 15 mila euro. L’offerta della Media Master Press srl è stata veicolata attraverso la piattaforma Mepa. Nessuna gara né un avviso pubblico, ma un rapporto fiduciario con affidamento diretto. L’importo complessivo è comunque inferiore alla soglia dei 40 mila euro. L’offerta iniziale risale a maggio e la proposta di delibera già ad inizio giugno. L’immagine della giunta, che deve fare i conti con forti critiche che arrivano anche dalla stessa maggioranza, verrà veicolata dal gruppo “Rete Chiara”, che he messo sul tavolo del sindaco l’offerta, adesso diventata affidamento diretto. Somme che si aggiungono a quelle che dovranno coprire l’incarico di nuovo responsabile della comunicazione assegnato alla giornalista professionista Valentina Frasca, che dallo scorso 18 giugno ha iniziato ad inviare informazioni istituzionali per conto dell’amministrazione comunale. Il sito del municipio (fino al momento della pubblicazione dell’articolo) non riporta alcun provvedimento di incarico, ma è già in uso la mail dell’ente. Non si conoscono neanche le cifre. La giornalista professionista, solo il giorno prima dell’avvio dell’attività in favore dell’amministrazione comunale, ha firmato un’intervista per conto dell’emittente “Rete Chiara”, la stessa edita dalla Media Master Press srl, che ha appena ottenuto l’affidamento diretto del servizio “per messaggi di promozione del territorio e comunicazione istituzionale”.