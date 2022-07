“Giunta? Nessuna questione aperta su Udc”, Scichilone: “Rapporti con Greco non cambiano”

Gela. L’Udc in bilico negli equilibri interni alla giunta del sindaco Lucio Greco? E’ un’ipotesi che negli ultimi tempi si è fatta strada, alla luce di un divorzio ormai quasi conclamato tra i centristi e il consigliere comunale Salvatore Incardona. Il presidente della commissione affari generali, che lavora ad un movimento e ha già fatto capire che sosterrà la corsa all’Ars del parlamentare regionale uscente Michele Mancuso, ha fatto saltare la copertura politica centrista all’assise civica. L’Udc può contare solo sull’assessore Danilo Giordano, ma senza una rappresentanza in aula. Un “depotenziamento” che alcuni ritengono possa incidere sulla permanenza di Giordano. L’assessore al bilancio, in questa fase, sta cercando di stringere sugli atti finanziari, dal bilancio consuntivo a quello di previsione. I tempi si sono fatti più lunghi, rispetto alla scorso anno, ma i rapporti con il sindaco Lucio Greco non sembrano affatto da rivedere. “Non ci risulta che sia aperta una questione Udc – dice il coordinatore provinciale Silvio Scichilone – il sindaco non ci ha riferito nulla e il nostro assessore continua a lavorare come ha sempre fatto, portando risultati”. Per Scichilone, “non è cambiato nulla”. In una fase di fortissima incertezza politica, con le nazionali e le regionali che si avvicinano a passi sempre più spediti, fare previsioni sui rimescolamenti politici è quasi impossibile. Tanti attendono una verifica interna alla maggioranza, soprattutto davanti a numeri che in consiglio comunale non tornano. Seppur ormai distante dall’Udc, Incardona continuerà a supportare l’azione della giunta. Anche i centristi non cambiano target. “Siamo un partito della maggioranza del sindaco – aggiunge Scichilone – e abbiamo un nostro assessore. Se poi verranno fatte riflessioni diverse, valuteremo e non ne faremo un dramma. Le decisioni spettano al sindaco. Io lascerei tutto inalterato, almeno fino all’esito delle regionali”.