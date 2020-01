“Giunta? Non mi piace il modo di fare politica del sindaco”, Farruggia: “M5s locale non si è snaturato”

Gela. “Riscontri pratici, fino ad ora, non ne ho visti”. Taglia corto la grillina Virginia Farruggia nel commentare i risultati conseguiti dalla giunta del sindaco Lucio Greco. L’esito elettorale ha messo insieme un’opposizione piuttosto variegata e il consigliere grillino si trova a condividere gli stessi banchi del gruppo di centrodestra. Sull’attuale amministrazione comunale, però, il giudizio è piuttosto eloquente. “Non mi piace il modo di fare politica del sindaco – continua – non trovo affatto corretti gli attacchi personali. Dialogo con la giunta? Lo escludo. Non vedo alcun riferimento. L’amministrazione comunale, peraltro, non è riuscita a prendere una posizione chiara su vicende come quella del porto. Non riesco a capire neanche che tipo di atteggiamento politico abbia nei confronti del governo Musumeci. Prima, ha accettato i centoventi giorni di tempo per la presentazione dei progetti, ma poi ha deciso di presentare ricorso”. A fine gennaio, i giudici del Tar Palermo inizieranno a valutare un altro ricorso, quello depositato dalla coalizione di centrodestra, per l’annullamento dell’esito elettorale. I grillini non sembrano così interessati. “Ovviamente prenderemo atto di quello che verrà deciso dal Tar Palermo – aggiunge Farruggia – ma noi stiamo lavorando sui problemi quotidiani della città, senza guardare troppo al ricorso”.