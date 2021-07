“Giunta? Pd mai con nemici città”, Di Cristina: “Apprezzo solo Di Stefano e Malluzzo”

Gela. “Un anno fa, in giunta, il problema era il Pd, perché avevamo chiesto l’azzeramento e un maggiore coinvolgimento dei partiti. Alla luce di quanto accade oggi, mi pare di capire che il problema non fosse affatto il Partito democratico”. Il segretario provinciale dem Peppe Di Cristina, dodici mesi fa sostenne la linea politica dell’addio alla giunta Greco. Ora, la coalizione dell’avvocato si trova a fronteggiare l’ennesima crisi. Gli alleati hanno chiesto l’azzeramento, praticamente totale. “Non facciamo parte della maggioranza e non conosco le dinamiche interne – continua Di Cristina – è chiaro che c’è qualcosa che non va e a pagarne le conseguenze è la città. Spero che si possa ritrovare un equilibrio”. Di Cristina fa capire che i dem, allo stato, non sono granché interessati ad andare in soccorso dell’avvocato. “Queste decisioni non toccano a me – dice ancora – il Pd è un partito collegiale e a decidere sono il segretario cittadino e la direzione. Certamente, avrei difficoltà a stare insieme ai nemici della città, quelli che hanno votato per il taglio della darsena commerciale oppure che sono favorevoli a più rifiuti a Timpazzo. Cosa diversa, invece, se si ragionasse in una prospettiva di stabilità. Ripeto, non sono decisioni che spettano a me. Anzi, dirò di più. Su Timpazzo non ci fermiamo affatto, perché siamo sicuri che tra quattro mesi il problema sarà ancora più grave da fronteggiare”. Quasi inaspettatamente, Di Cristina, che così come il segretario cittadino del partito Guido Siragusa, è stato spesso tranciante nei giudizi sulla giunta, non getta tutto in mare.