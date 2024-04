Giunta vara la prosecuzione dei servizi Ghelas, contratto e atti annessi ai revisori e al consiglio

Gela. La multiservizi Ghelas sarà sostanzialmente l’ultima fermata per la giunta Greco che si avvia alla conclusione del mandato. In giornata, l’avvocato ha riunito tutti gli assessori. Dopo una disamina tecnica sugli atti che riguardano lo schema del nuovo contratto dell’in house, è stato deciso di deliberare la conferma dei servizi in essere, dall’1 maggio al prossimo 31 dicembre. In questo modo, la società potrà andare avanti con le attività pure nella fase di transizione che condurrà all’insediamento della nuova amministrazione comunale. Il sindaco e gli assessori, di recente, avevano deliberato una proroga tecnica, fino a conclusione del mese di aprile. Oggi, hanno preso atto dell’intera documentazione che riguarda l’azienda e dello schema del contratto oltre che del piano industriale. Sono stati approvati. Tutte le carte di Ghelas passano adesso al vaglio del collegio dei revisori, per il parere, e poi al voto del civico consesso, che dalla scorsa settimana è chiamato a riunirsi solo nel caso di atti in scadenza o di situazioni di emergenza amministrativa. Il consiglio comunale dovrebbe esprimersi “per l’incidenza pluriennale del contratto sui bilanci futuri”. Nelle delibera rilasciata dalla giunta, al culmine di un confronto con il segretario generale Carolina Ferro, con gli organi di controllo e con il manager dell’in house, l’ingegnere Pietro Inferrera, è comunque emerso che non c’è una certezza effettiva sul lasso di tempo necessario per arrivare ad un bilancio stabilmente riequilibrato dell’ente comunale. Con il dissesto dichiarato lo scorso anno, al bilancio stabilmente riequilibrato si potrebbe giungere in tre o cinque anni.